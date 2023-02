Incredibile ma vero, c’è chi ha provato a spacciarsi per il Capo dello Stato e ha chiamato il Gemelli per “invitare” ad assumere…se stesso. L’uomo, un medico di 56 anni, è stato smascherato al termine del fantasioso piano orchestrato per favorire la candidatura di un ipotetico nipote del Capo dello Stato. Dopo la verifica con il Colle, l’urologo è stato indagato dalla procura capitolina con l’accusa di sostituzione di persona e falso.