A Cerveteri mostra fotografica nella sala Ruspoli

L’associazione Culturale inArte di Cerveteri, presenterà la Mostra di arte fotografica curata da Fabio Uzzo della Galleria d’arte inQuadro dal titolo “Luci e Ombre”, con il Patrocinio del Comune di Cerveteri

Assessorato alla Cultura : saranno tre giorni dedicati attraverso questa mostra collettiva all’insegna dell’arte Fotografica.

Saranno dodici fotografi che esporranno in modo assolutamente libero alcuni loro progetti ai quali lavorano da tempo, senza però tralasciare la tecnica attraverso foto realizzate in studio fotografico, foto da reportage, foto d’archivio scattate da diapositiva che documentano e raccontano il nostro territorio, oppure immagini che ci parlano di uomini di donne,di oggetti spesso reputati insignificanti che in questo contesto assumono un significato diverso, storie che parlano di Noi, immagini che ci mostrano la bellezza della natura, forse in una chiave diversa, una storia raccontata appunto fra le luci e le ombre della nostra e delle nostre realtà quotidiane.

” e’ con grande orgoglio” afferma il presidente di inArte “che riusciamo a dedicare spazio ad una mostra specificatamente alla fotografia ” oggi questa forma d’arte viaggia in parallelo con quella pittorica.

Sarà un momento per evidenziare come la tecnologia abbia influenzato la fotografia, passando dall’analogico con la pellicola al formato digitale che ha rivoluzionato l’approccio alla macchina fotografia.

Ci sarà un intervento di Luca Saraceni che porterà in visione Sabato due prototipi macchine fotoiconiche , della fotografia La Summa Report , protagonista del progetto “Roma e L’Acqua” , prima Reflex prodotta in Italia.

La mostra sarà inaugurata Sabato 25 Febbraio, nelle sale Ruspoli a Cerveteri alle ore 16,30 alla presenza della Vicesindaca di Cerevteri nonchè assessora alla Cultura Federica Battafarano, ma sarà già visitabile dal venerdì pomeriggio dalle ore 16 e sarà ad ingresso libero fino a domenica. Per info e contatti vedere in locandina