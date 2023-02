Bracciano, la solidarietà di Azione-Italia Viva Bracciano

Il Coordinamento Azione-Italia Viva di Bracciano esprime solidarietà alla donna aggredita il giorno 15 febbraio in località Rinascente mentre staccava manifesti con chiari simboli fascisti, fatto che non abbiamo timore di identificare come “azione di violenza politica”.

Una deriva violenta da rifiutare e combattere in ogni modo e con qualsiasi strumento, sia di ordine pubblico che soprattutto culturale, per questo il coordinamento ripone piena fiducia nelle forze dell’ordine affinché possano consegnare alla giustizia i responsabili. Non da ultimo, il coordinamento tiene a ricordare che l’ideologia fascista è incostituzionale e si pone fuori da qualsiasi legittimità democratica, e va condannata ogni giorno attraverso un costante e convinto attivismo politico.

Coordinamento Azione-Italia Viva Bracciano