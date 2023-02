Un volantino di minacce, con all’interno anche parole di solidarietà nei confronti di Alfredo Cospito, è stato recapitato a una serie di aziende italiane e a un giornale. A firmarlo è la Federazione anarchica informale. “Il parere della procura generale della Cassazione non poteva e non doveva essere inviato al ministero perché è un atto endoprocessuale. Questo ministero ovviamente non ne era a conoscenza e non poteva esserne a conoscenza”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio.