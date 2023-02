Il XV municipio commemora il Giorno del Ricordo

“Dopo il documento votato lo scorso anno in Consiglio, per il secondo anno consecutivo abbiamo scelto di celebrare il Giorno del Ricordo come una vera Comunità deve fare; tutti insieme e coinvolgendo la cittadinanza e gli studenti del nostro territorio.

Conservare e rinnovare il ricordo delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano – dalmata significa non dimenticare ma anche, come chiedeva il 10 febbraio 2007 l’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, “scegliere di non ignorare la verità per pregiudiziali ideologiche e cecità politica”.

Per questo, domani 10 febbraio alle 10 ci ritroveremo tutti insieme ai Giardini di Via de Viti de Marco a Vigna Clara per una cerimonia commemorativa, con l’accompagnamento musicale degli alunni dell’IC Nitti.

Non solo un segnale, ma ispirandoci al Presidente Mattarella che il 10 febbraio 2021 con il Presidente sloveno Borut Pahor davanti alla foiba di Basovizza si strinsero la mano, anche la chiara intenzione di voler trasferire nei giovani un esempio di Istituzioni unite in occasioni di ricorrenze nazionali”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, e l’Assessora alla Scuola e alla Cultura, Tatiana Marchisio.