Torquati augura “buon lavoro” a Natale Di Cola

“I miei migliori auguri a Natale di Cola, eletto nuovo segretario generale della Cgil di Roma e del Lazio al termine dei lavori del settimo congresso del sindacato regionale. Sono certo che proprio l’esperienza maturata in questi anni come segretario organizzativo e segretario generale della Fp Cgil regionale gli consentirà di proseguire a lavorare con lo stesso impegno e la stessa responsabilità dimostrata fino ad oggi per la nostra città e per la nostra Regione. Buon lavoro.” Così in una nota il Presidente del Municipio Roma XV, Daniele Torquati.