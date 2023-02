Municipio XV, anno nuovo e progetti nuovi sul territorio

Siamo da poco entrati nel nuovo anno e inizia una nuova vita, non soltanto per noi, ma anche per molte zone del quindicesimo municipio che saranno o sono già protagoniste di lavori.

Il 2022 è terminato con parecchie faccende rimaste in sospeso e non per questo abbandonate a sè stesse, come i lavori per riqualificare la stazione di Vigna Clara o il cantiere di fronte all’entrata delle scuole medie ed elementari di Osteria Nuova.

Un esempio è il già citato cantiere davanti all’entrata della scuola, che sembra perennemente vuoto ma in realtà i lavori avanzano molto lentamente, portando

i genitori a chiedersi se termineranno per la fine dell’anno scolastico.

Molti altri sono gli sforzi che vengono portati avanti sul territorio, come la continua battaglia per abbattere sempre più muri che vanno a creare disuguaglianze di qualsivoglia genere, poiché uno dei principi guida della giunta municipale del presidente Torquati è proprio questo: la continua ricerca per creare una realtà che possa concedere pari opportunità ad ogni suo membro. Oppure i lavori per la realizzazione di un parcheggio e altre migliorie nella stazione di Vigna Clara, per l’appunto, che, si spera, possano rendere frequentabile la struttura ed effettivamente usufruibile dai cittadini pendolari.

I progetti dedicati alla stazione non si limitano a quelli appena descritti, ma vi è anche l’idea di lavorare sul mercato che insiste nell’area, cercando quindi influenzare in positivo la quotidianità delle persone che lavorano e vivono quella realtà.

Oltre a tutti questi interessanti e piacevoli interventi, ve ne sono altri che i cittadini richiedono da anni e che potrebbero, forse, venire effettuati nei prossimi periodi. Come ad esempio la costruzione di un marciapiede che collega l’Enea con i consorzi “Due pini” e “Colle dei pini”, oppure la realizzazione di una fermata dell’Atac o TPL nelle vicinanze del benzinaio al chilometro zero dell’Anguillarese nel tratto non gestito da Anguillara Sabazia o anche curare la Braccianense, nel tratto di competenza di Città metropolitana, la quale nel tratto che collega Osteria Nuova e il distributore di carburante, è tutto un continuo sali e scendi tra le buche di varie grandezze e le radici degli alberi che rendono un rettilineo più simile alla superficie lunare che a una strada.

Tutto ciò per dire che la realtà dei fatti è questa: per ogni problema risolto o in risoluzione ce ne sono altri che saltano fuori a sorpresa, portando così la classe dirigente a lavorare continuamente e i cittadini a fidarsi delle persone che hanno scelto come rappresentanti.

Claudio Colantuono