Donne, Carnevale e scienza

La Scienza prepara grandi sorprese anche per il Carnevale di Frascati!

Frascati Scienza, infatti, si unisce alla rete dei partner di Pulcinella e supporta la grande manifestazione frascatana.

L’11, il 16, il 18 e il 21, ci sarà l’uscita dei carri allegorici, tra cui non mancherà quello brandizzato Frascati Scienza popolato da Super Researchers di nostra conoscenza.

Mentre, giovedì 16 febbraio dalle 15 alle 18 i nostri divulgatori e le nostre divulgatrici saranno in piazza San Pietro per farvi scoprire la “la Scienza del Carnevale”: esperimenti, dimostrazioni e giochi per scoprire la fisica e la chimica che si nasconde dietro gli scherzetti di carnevale e per osservare dal vivo alcuni animali “in maschera” con le loro bellissime livree.