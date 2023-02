D’Amato e il Lazio locomotiva d’Italia

Riceviamo e pubblichiamo – Le buone politiche della Regione di questi anni hanno contribuito a fare del Lazio un territorio di opportunità. Parlano i numeri:

Prima regione italiana per crescita degli occupati (2012-2020; Fonte Istat).

In 8 anni gli occupati nel Lazio sono aumentati di oltre 124mila, un incremento del 5,6%, il più alto tra le regioni italiane. Una crescita quasi 4 volte superiore alla media italiana dell’1,5%.

Prima regione italiana per crescita donne occupate (2012-2020; Fonte Istat).

In 8 anni le donne occupate nel Lazio sono aumentate di 65mila unità, un incremento del 6,8%, il più alto tra le regioni italiane e superiore all’aumento degli occupati uomini. Una crescita più che doppia rispetto all’aumento delle donne occupate in Italia (+2,7%).

Prima regione italiana per aumento del numero di imprese (FonteUnioncamere).

Nel 2022 il Lazio è stata la regione italiana con il tasso più alto di crescita del numero di imprese (+1,55%) quasi il doppio della media nazionale.

Record storico di export nel 2022 (Fonte Istat).

Nei primi 9 mesi del 2022 le esportazioni delle imprese del Lazio hanno raggiunto i 24,4 miliardi di euro, record assoluto per l’export regionale. L’export dei primi 9 mesi del 2022 è cresciuto dell’84,6% rispetto ai primi 9 mesi del 2012 (cfr. Italia +58,6%).

