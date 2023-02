Anguillara, l’opposizione chiede informazioni sul guasto all’impianto di riscaldamento della scuola

Riceviamo e pubblichiamo – In data odierna, a seguito delle informazioni avute dai genitori, i Consiglieri Stronati, Cardone, Catarci, Falconi e Flenghi hanno protocollato una interrogazione a risposta orale per chiedere al Sindaco e alla Giunta:

quali sono le comunicazioni intercorse tra l’Amministrazione e chi è preposto alla manutenzione/assistenza dell’impianto termico; quali sono le sanzioni eventualmente comminate alla ditta incaricata della manutenzione degli impianti termici scolastici e se queste sono state erogate; quale sia il protocollo stabilito dagli uffici per procedere alla pronta comunicazione alle famiglie di eventi come questi che, stando alle informazioni raccolte, sono state informate via SMS dal personale scolastico che si è sostituito alla doverosa comunicazione preventiva che il Comune avrebbe dovuto assicurare prima che i bambini fossero inutilmente portati a scuola nella mattina del 30.01.2023; se esiste un sistema di monitoraggio remoto degli impianti che possa assicurare suddetta informazione preventiva; se non sia il caso di assicurare un canale informativo ufficiale del Comune tramite il quale fornire informazioni in tempo reale di accadimenti come questo.

“Il nostro intervento è doveroso – fanno sapere i Consiglieri firmatari dell’interrogazione – siamo anche consapevoli che gli impianti termici possano rompersi, ma esistono oggi strumenti che possono assicurare il monitoraggio da remoto per poter, eventualmente, garantire una immediata comunicazione che avrebbe quanto meno evitato alle famiglie di portare i bambini a scuola questa mattina per poi doversi riorganizzare per andarli a riprendere e portare a casa. Nel 2023 è inverosimile che debba essere il personale scolastico ad accorgersi del mancato funzionamento all’ora di inizio delle lezioni, altri modi sono possibili, che si adottino le necessarie misure per assicurare un servizio essenziale come quello dell’istruzione.”