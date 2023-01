Trevignano, evento per i candidati Ciarla e Mattia per D’Amato presidente

In questi giorni di campagna elettorale si è tenuto a Trevignano un evento per presentare i candidati al consiglio regionale Mario Ciarla ed Eleonora Mattia.

L’incontro svoltosi nella dimora di Stefano Cucci, storica spalla di Ennio Morricone, è stato capace di unire tutte le varie dimensioni e i molteplici mondi che vivono e collaborano all’interno del territorio trevignanese. Come, ad esempio, lo stesso padrone di casa, figura di spicco dell’ambito culturale, il Sindaco Claudia Maciucchi, il vicesindaco Luca Galloni, l’assessore con delega alle politiche giovanili e pari opportunità Viola Caten e l’associazione Sintònia, vincitrice del bando regionale “Vitamina g” e rappresentata dal giovane artista Gabriele Rossetti.

Gli invitati, che riempivano le stanze, erano tutti intenti a dialogare e confrontarsi sulle tematiche portate avanti dai candidati, che, dopo aver finito il giro di presentazioni e di ringraziamenti per il supporto, sono intervenuti per promulgare le loro idee, i loro progetti e i loro lavori passati.

Tra i due, il primo a parlare è stato Mario Ciarla che, tematicamente in accordo col vicesindaco, ha parlato della necessità di non tornare indietro al periodo in cui il Lazio ha subito le conseguenze dei torti e delle scelte malsane compiute in passato dalla destra e di quanto sia necessario investire nell’associazionismo culturale e nei giovani e le loro idee.

Una volta concluso il discorso, Ciarla ha ceduto la parola alla collega Eleonora Mattia che, oltre a confermare quanto già detto in precedenza e ringraziare per il clima di accoglienza che si era creato, ha esposto la sua visione del Lazio, una visione in cui la violenza di genere è contrastata efficacemente, in cui il lavoro è sostenuto da politiche attive e in cui la Regione dà pari opportunità a tutti, a prescindere dalle differenze di genere, età, culto e quant’altro. Il lavoro che è stato portato avanti, tramite anche la promulgazione di leggi come quella per la parità salariale o quella per l’equo compenso per i professionisti, è tale che permette ai candidati di dimostrarsi sicuri, fiduciosi e pronti per affrontare la sfida che gli si pone dinnanzi.

Claudio Colantuono

Redattore L’agone