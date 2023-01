Roma, presentati i dati su insicurezza e povertà alimentare

Esiste un fenomeno, come quello delle disuguaglianze territoriali nell’accesso al cibo e l’incapacità di avere accesso ad un cibo sano e di qualità, che la Città metropolitana di Roma sta affrontando.

Per indagare la povertà il Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per l’Ambiente CURSA e Città metropolitana di Roma Capitale hanno promosso un Osservatorio sull’Insicurezza e la Povertà Alimentare, i cui i risultati sono stati presentati a Palazzo Valentini.

L’Osservatorio ha analizzato, in questa prima fase, l’insicurezza alimentare nella sua multidimensionalità, avvalendosi di diversi strumenti di ricerca che inquadrano il problema dell’accesso al cibo all’interno dello spazio più ampio della giustizia sociale.

Da questo lavoro è nata la necessità di realizzare un Osservatorio sull’insicurezza Alimentare nella Città Metropolitana di Roma Capitale, costituito con un approccio sperimentale, con l’obiettivo di monitorare il fenomeno della povertà alimentare e approfondire le relative disuguaglianze di accesso sul territorio metropolitano romano, in grado di fornire conoscenza scientifica del fenomeno e formulando al contempo delle misure politiche innovative di contrasto.

Altro obiettivo raggiunto è stata la costruzione dell’Atlante del Cibo, disponibile online, che fornisce una conoscenza approfondita sulle caratteristiche, le dinamiche di funzionamento, le criticità e i punti di forza del sistema alimentare metropolitano e che rappresenta l’avvio di un percorso condiviso per la costruzione del Piano del Cibo della Città metropolitana di Roma Capitale, quale documento di pianificazione economica, sociale e ambientale che ci consentirà di attuare politiche economiche e territoriali volte a implementare gli obiettivi di sviluppo sostenibile nel sistema di produzione e consumo.

L’obiettivo sarà quello di rendere stabile questo lavoro, passando alla costruzione di un Osservatorio permanente, indispensabile per definire politiche efficaci nel contrasto delle diverse forme di insicurezza alimentare e tassello chiave nel processo di redazione del Piano del Cibo della Città metropolitana di Roma Capitale.