Regionali, le news elettorali di Emiliano Minnucci

Trasporti. 8,5 mld/€ di investimenti sono stati programmati da Anas per il miglioramento dei trasporti pubblici regionali. Un occasione, oltre che di occupazione, anche per migliorare effettivamente la qualità della mobilità nel Lazio.

Mobilità. Continua il risanamento di Cotral: azienda che negli anni è passata dall’ipotesi di fallimento sotto i governi delle destre all’acquisto di 1.000 pullman. Un segnale di grande rilancio per il trasporto regionale su gomma.

Lazio2023. Punto qualificante del programma elettorale del nostro candidato presidente Alessio D’Amato è la proposta di rendere gratuito il trasporto in tutta la Regione per gli under 25 e over 70.

TPL. Sarà necessario riformare il Trasporto Pubblico Locale partendo dalla determinazione del costo degli abbonamenti Metrebus basato alle fasce rendendole più eque e giuste.