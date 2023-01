Municipio XV, Daniele Torquati aderisce al manifesto contro la violenza di genere

“Contrastare il fenomeno della violenza di genere attraverso interventi specifici; promuovere iniziative mirate all’educazione delle prossime generazioni; fornire la giusta assistenza e i giusti mezzi per accompagnare le vittime di violenza nel processo di reinserimento sociale.

Il Manifesto per il contrasto alla violenza di genere elaborato dal gruppo di lavoro trans*femminista del Comitato romano di Possibile a cui ho aderito va in questa direzione: ripartire dal basso e dalle realtà attive sui territori per un confronto quotidiano con il fenomeno della violenza maschile contro le donne e della violenza di genere.

Aderisco a un’azione trasversale, come trasversale e incisiva deve essere la lotta alla violenza di genere, un’emergenza perpetuata il più delle volte all’interno delle mura domestiche che non accenna a migliorare. Ringrazio Possibile che tiene alta l’attenzione su un fenomeno in crescita su cui tutta la politica deve interrogarsi e lavorare; un impegno che non può prescindere da un’azione di contrasto concreta e condivisa su cui intendo lavorare quotidianamente”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati