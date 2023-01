Ladispoli, gli ospedali e gli impegni del sindaco

Riceviamo e pubblichiamo – Negli ultimi tempi più volte il Sindaco Grando ha sostenuto: “Alle elezioni regionali sosterrò solo un candidato Presidente che verrà a Ladispoli a dire che farà qui l’Ospedale”.

Sono passate appena due settimane e attraverso il suo sito il Sindaco Grando fa sapere che sosterrà alle Regionali due candidati della Lega, e quindi sosterrà il Candidato Presidente Rocca.

Candidato che non ha preso certo l’impegno a cui si riferiva Grando.

Non c’è da meravigliarsi, gli impegni di Grando durano poco, quanto una campagna elettorale e questa volta anche meno.

Suggeriamo a Grando un Candidato Presidente che ha già fatto molto per Ladispoli: è Alessio D’Amato, che solo poche settimane fa ha preso in consegna il terreno sul quale la Regione Lazio costruirà, con un impegno di quattro milioni e mezzo di euro, l’Ospedale di Comunità.

È un fatto concreto, non una promessa alla Grando.

Partito Democratico Ladispoli