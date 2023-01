Un milione e 200mila firme per lo stop ai test cosmetici sugli animali

L’Organizzazione internazionale protezione animali, insieme ad altre associazioni ha raccolto le firme in tutto il Vecchio Continente. In Italia hanno firmato 91.992 cittadini superando di gran lunga la soglia minima di 53.580: le firme convalidate sono state il 100%.

L’Iniziativa dei cittadini europei (Ice) Salviamo i cosmetici cruelty free ha infranto la barriera del milione di firme convalidate richiesto, raggiungendo oltre un milione e duecentomila dichiarazioni di sostegno da parte firmatari. Lo rende noto l’Organizzazione internazionale protezione animali, che insieme ad altre associazioni ha raccolto le firme in tutto il Vecchio Continente. In Italia hanno firmato 91.992 cittadini superando di gran lunga la soglia minima di 53.580. Un successo per il nostro Paese, poichè le firme convalidate sono state il 100%.

La Commissione Europea dovrà ora incontrare gli attivisti e rispondere alle preoccupazioni dei cittadini. Ogni anno nell’Unione Europea oltre 10 milioni di animali soffrono a causa di esperimenti che possono essere sostituiti da nuove tecnologie animal free. La maggior parte di questi non test riesce a fornire previsioni affidabili circa gli effetti sugli esseri umani.

«Auspichiamo che ora velocemente l’Ue metta fine ai giorni dolorosi degli animali indifesi costretti a ingoiare ingredienti cosmetici, infettati intenzionalmente con malattie debilitanti o soggetti a dolorose pratiche chirurgiche», commenta la reponsabile delle Relazioni internazionali di Oipa International, Valentina Bagnato. «I cittadini europei, sostenendo l’Ice, hanno dichiarato di volere un ripensamento radicale per sostenere la transizione in Europa».

Il Regolamento Reach stabilisce che qualunque sostanza chimica con la quale l’uomo può venire in contatto debba essere testata sugli animali, qualora non siano disponibili metodi sostitutivi. Questo significa che è ancora possibile il ricorso a escamotage da parte delle aziende per continuare a sperimentare su animali anche sostanze che poi rientreranno nell’industria della cosmesi.

Questa iniziativa dei cittadini europei supporta con forza la richiesta del Parlamento Europeo di eliminare definitivamente i test sugli animali.Ora, con la validazione delle firme dei cittadini, la Commissione non potrà ignorare i forti appelli per svolgere una ricerca scientifica senza animali.

Tra le centinaia di personaggi noti che hanno supportato la campagna, anche Paul McCartney, Ricky Gervais, la band heavy metal finlandese Lordi, il cantante italiano Red Canzian, il giornalista francese Hugo Clément e l’attrice Evanna Lynch.