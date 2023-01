Borgo di Ceri, totalmente riasfaltata la strada di accesso

Manto stradale nuovo di zecca al Borgo di Ceri. La salita d’accesso della Frazione etrusca, e il selciato all’interno del Borgo, infatti, dopo i lavori di realizzazione della rete fognaria svolti da Acea e fortemente voluti dall’Amministrazione comunale, che ha dunque portato alla realizzazione del primo depuratore della storia nella Frazione di Ceri, così come previsto nella convenzione tra Amministrazione comunale e società di servizi, sono stati completamente riasfaltati, chiaramente a spese di Acea Ato 2 e senza nessun costo per il Comune e dunque per i cittadini.

“Dopo la realizzazione delle reti fognarie – ha dichiarato Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri – Acea Ato 2 ha provveduto alla riasfaltatura completa del manto stradale di accesso al Borgo, l’unica strada esistente che collega la Via di Ceri al centro abitato. Oltre a questo, Acea ha provveduto al rifacimento del selciato interno e del tratto che conduce dall’inizio della salita al Depuratore. Si tratta chiaramente di un intervento, quello di riasfaltatura eseguito da Acea, previsto dal regolamento sugli scavi, che il nostro Ufficio Manutenzione e Opere Pubbliche è stato attento e solerte nel far rispettare pienamente”.

“Un intervento importante – conclude Luchetti – che consentirà dunque ai residenti e ai visitatori del Borgo di avere una strada di accesso più sicura e meno impervia, soprattutto in considerazione della ristrettezza della carreggiata”