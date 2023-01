Verso la Giornata della Memoria

Generazione Musica (www.generazionemusica.com), gruppo musicale ormai da tempo associazione culturale di promozione sociale, nel suo lungo percorso di oltre 30 anni di attività, ha sempre messo al centro del proprio percorso le tematiche della pace, della solidarietà e della tolleranza e disponibilità verso ogni tipo di diversità.

Questi ideali vengono proposti attraverso varie espressioni artistiche: recital, animazione musicale, musical, teatro-canzone e concerto tematico multimediale.

Innumerevoli sono state le produzioni originali di Generazione Musica, ne citiamo solo alcune: “Rock in Heaven”; “Peace for All”; “Progetto Solidarmusic” rivolto al sostegno delle povertà, “A chiare Note” per sostenere la realizzazione di un pozzo in un villaggio africano in collaborazione con l’associazione Acquaria; “Parole e Musica contro la violenza sulle donne”; “MusicLife” per sostenere progetti per pazienti oncologici; Progetto “NO MORE” contro la violenza verso le donne, giunto quest’anno alla settima edizione; “Concerto per la Pace”; “MusicLife Roma 2017” (il cui ricavato ha sostenuto un progetto di prevenzione oncologica della Fondazione Prometeus); “20 anni senza Faber” dedicato alla musica e alle idee di Fabrizio De Andrè; “La Novella del Faber” ispirato alla buona Novella di Fabrizio De Andrè; “Pensieri e parole”, sulla musica d’autore italiana, “La Buona Novella – Opera teatrale Rock” musical sulla importante opera di Fabrizio de Andrè.

Gli eventi sono stati molto spesso funzionali a progetti di solidarietà e cooperazione con altre associazioni di volontariato. Nel 2020 il tour estivo di Generazione Musica ha sostenuto la Caritas di Bracciano nell’aiuto alle famiglie in difficoltà a causa della pandemia; il ricavato del tour estivo 2021 è stato destinato al progetto, “Badminton e non solo” dell’associazione AccesEmotion, che mira a permettere la pratica sportiva a chi è portatore di disabilità, nel 2022 la priorità è stata data, attraverso il “Concerto per la pace” alle difficoltà vissute dai popoli in guerra vicino ai nostri confini e alle povertà, attraverso la Caritas, dei nostri concittadini.

Dal 2018 Generazione Musica, in collaborazione con l’associazione Fa.Rò., ha ideato e realizzato il progetto “Un Teatro per Bracciano” che attraverso un cartellone di eventi artistici (musica, teatro, cabaret, danza…) e culturali offre la possibilità a molti artisti, con particolare attenzione ai giovani, di poter presentare le proprie capacità ed i propri spettacoli presso il teatro Charles De Foucauld. Il progetto è giunto al 5° anno con un crescente apprezzamento di pubblico e critica. Il progetto mira ad offrire un percorso culturale al nostro territorio e prevede che il ricavato degli spettacoli venga costantemente reinvestito sul teatro, patrimonio della nostra città, migliorandone la fruibilità per gli artisti ed il pubblico, inoltre il ricavato di molti eventi è destinato a progetti di solidarietà di associazioni o istituzioni.

Dal 2016 Generazione Musica ha aderito all’associazione “Libera” ribadendo con questa affiliazione il suo no verso tutte le mafie.

Da molti anni Generazione Musica fa parte del comitato organizzativo della Festa del Volontariato di Bracciano e del coordinamento delle associazioni di volontariato del distretto Roma 4.3 e realizzato vari progetti collaborativi con i servizi sociali della nostra città e con altre associazioni di volontariato.