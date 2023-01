Massimiliano Valeriani, candidato PD alle prossime elezioni regionali

Massimiliano Valeriani, assessore regionale alla Casa, Urbanistica e Rifiuti e candidato PD alle prossime elezioni

Valeriani: “Abbiamo raggiunto grandi risultati nel Lazio, ora insieme per continuare a far crescere la nostra regione”

L’assessore Massimiliano Valeriani è candidato con il PD alle prossime elezioni regionali e traccia un primo bilancio degli ultimi anni alla guida del Lazio, che in materia di rifiuti ha superato il 53% di raccolta differenziata media: un risultato rilevante che aumenta fino al 65% se escludiamo il dato della città di Roma.

“In questi anni abbiamo raggiunto traguardi importanti, che hanno visto il Lazio crescere di oltre 20 punti percentuali grazie a un investimento regionale di oltre 80 milioni di euro destinato ai Comuni per la realizzazione di isole ecologiche e centri di compostaggio, ma anche attraverso il proficuo impegno di molti amministratori locali, come quelli del quadrante nord della provincia di Roma” dichiara l’assessore Valeriani.

“Non solo contributi economici: abbiamo infatti introdotto la tariffa puntuale, in base al principio “meno si inquina e meno si paga”, con risorse regionali per sostenere i Comuni nell’acquisto di soluzioni tecnologiche e strumenti necessari all’applicazione della nuova modalità tariffaria. Abbiamo investito per la messa in sicurezza di aree degradate e la bonifica di discariche, come quella di Cupinoro, insieme al rafforzamento delle attività di vigilanza ambientale e delle misure per la legalità. Sono state promosse numerose campagne di sensibilizzazione ed educazione ambientale destinate agli studenti del Lazio per favorire una maggiore consapevolezza sulla gestione del ciclo dei rifiuti e sul contrasto allo spreco alimentare”.

“Abbiamo dunque avviato un percorso virtuoso e conseguito preziosi risultati – conclude Valeriani – ma ora deve essere rafforzata questa grande alleanza tra istituzioni, operatori e cittadini per affermare un modello di sviluppo incentrato sulla sostenibilità ambientale e sull’uso consapevole delle risorse”.