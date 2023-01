Oggi a Viterbo la quarta tappa del “Tour PSR Lazio terreno fertile per il nostro futuro”

È possibile partecipare in presenza al quarto dei cinque eventi provinciali del “Tour PSR Lazio terreno fertile per il nostro futuro”, che si terrà oggi, giovedì 12 gennaio a Viterbo dalle ore 9.30 presso l’Auditorium dell’Università della Tuscia, via Santa Maria in Gradi n. 4.

Sono previsti interventi sulle principali misure attuate dal PSR Lazio 2014-2022 nella provincia di Viterbo e sulle novità della programmazione 2023-2027.

Per accreditarsi è sufficiente inviare un’e-mail a: assagricolturaeparita@regione.lazio.it, con i propri dati (nome, cognome e professione).