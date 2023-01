Cerveteri, risparmio energetico, il Comune riorganizza il lavoro

Anche nelle sedi degli uffici Comunali di Cerveteri scatterà lo smart working il venerdì, per cercare di risparmiare sui costi energetici e far fronte al caro bollette. Da domani venerdì 13 gennaio e fino al 30 aprile del 2023 i dipendenti che potranno lavorare da casa lo faranno il venerdì.

La decisione di istituire gli «Smart fridays» arriva dopo una riflessione sulle attività degli uffici e sui relativi consumi energetici da cui si è capito che, spegnere gli impianti di riscaldamento, per un giorno alla settimana, consente di risparmiare tra il 20 e il 25% delle spese energetiche per il riscaldamento.

Il provvedimento porta alla chiusura totale, da venerdì a domenica, delle sedi Comunali con l’applicazione del lavoro agile, garantendo la sostenibilità organizzativa e il mantenimento del livello dei servizi offerti. I dipendenti lavoreranno in ufficio dal lunedì al giovedì mentre il venerdì faranno smart working.

Luci spente negli uffici comunali dal venerdì alla domenica. Un fine settimana lungo per gli impiegati che, anziché occupare la postazione negli stabili del Comune, sbrigheranno pratiche e consulti ognuno da casa propria. Gli uffici, di conseguenza, rimarranno chiusi per tre giorni di fila con l’obiettivo di abbattere i costi energetici e le bollette in salita.

“Il rincaro dei costi dell’energia elettrica e del riscaldamento sta colpendo non solo le singole famiglie e le imprese, ma anche gli Enti Pubblici. Per questo motivo, dopo un attento studio effettuato insieme al Segretario Generale del nostro Comune, ai Dirigenti e ai Responsabili di Servizio, abbiamo approvato una delibera di Giunta volta a contenere i consumi energetici degli uffici comunali attraverso una riorganizzazione oraria dei singoli servizi. Gli uffici che non effettuano il ricevimento al pubblico, un giorno a settimana, ovvero il venerdì, opereranno in smart working, collegandosi da casa utilizzando i medesimi server e programmi che hanno quotidianamente in ufficio. Una misura che non comporterà alcun disservizio al cittadino, in quanto gli uffici che ricevono il pubblico rimarranno regolarmente aperti dal lunedì al venerdì. Una forma innovativa per limitare le spese di energia elettrica: un giorno in meno di presenza in ufficio, equivarrà a luci e postazioni informatiche spente una giornata in più e dunque ad un risparmio”.

A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, nell’illustrare la deliberazione n.152 del 15 dicembre 2022.

“Tempo fa, a fronte dei continui rincari del servizio di energia elettrica, avevamo preso un impegno estremamente preciso, ovvero quello che come Comune avremmo dato l’esempio, attuando una politica di risparmio energetico – ha proseguito il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – chiaramente infatti, anche l’Ente a fine mese riceve e paga le bollette relative i propri consumi. Utenze che è il cittadino a pagare. Per questo, dopo un’analisi approfondita, siamo giunti a questa scelta che auspichiamo possa riscontrare gradimento: collocare in smart-working per un giorno a settimana il personale di tutti quegli uffici che non effettuano il ricevimento al pubblico. Saranno invece regolarmente aperti quei servizi che quotidianamente si interfacciano con il pubblico, ovvero i servizi demografici, il protocollo, l’ufficio messi, l’ufficio tributi e l’economato solamente per ciò che riguarda le attività legate al servizio cimiteriale. Gli uffici che saranno collocati in attività di smart-working invece, come l’urbanistica, l’edilizia privata, i servizi sociali e l’ufficio pubblica istruzione, erano comunque già chiusi al pubblico il venerdì, pertanto non ci sarà alcuna riduzione di orario al pubblico”.

“Si evince, chiaramente, che questa misura non arrecherà alcun disservizio ai cittadini – prosegue il Sindaco Gubetti – l’utenza, dal lunedì al venerdì, vedrà regolarmente garantiti tutti i servizi, mentre gli uffici che opereranno in smart-working saranno comunque reperibili attraverso gli indirizzi di posta elettronica istituzionale. Con l’occasione, le figure apicali del nostro Ente, ovvero il Segretario Generale e i nostri due Dirigenti, tutta la macchina organizzativa e gli Assessori Alessandro Gnazi e Francesca Appetiti, che hanno lavorato con abnegazione alla stesura del testo deliberato”.

Commenta l’approvazione della Delibera anche Alessandro Gnazi, Assessore al Bilancio e al Personale: “Prima di giungere a questa decisione abbiamo avuto un lungo confronto con i responsabili dei vari servizi. Chiaramente si tratta di una manovra sperimentale ma che rendiamo operativa certi che possa portare i propri frutti, sia in termini di risparmio energetico che di produttività dei singoli uffici. Personalmente, mi complimento tutto il nostro personale dipendente, che con professionalità e conoscenza hanno affiancato l’amministrazione nell’intero iter”.

“Un atto sul quale come Assessorato stavo lavorando da tempo – ha dichiarato Francesca Appetiti, Assessore alla Sostenibilità Ambientale del Comune di Cerveteri – questa nuova organizzazione del lavoro, porta con se molteplici vantaggi, non solo per quanto riguarda il consumo energetico all’interno dei locali comunali, ma perché da vita a tutta una serie di buone pratiche, come ad esempio la riduzione dell’utilizzo della macchina. Siamo chiaramente in una fase sperimentale, che monitoreremo quotidianamente, sia per quanto riguarda il risparmio energetico dell’Ente e soprattutto per quanto riguarda la produttività dei dipendenti”.