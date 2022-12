Canale Monterano, il sindaco parla del bilancio preventivo per il 2023

Primo obiettivo? Neutralizzare l’aumento dei costi energetici

La fine d’anno è il periodo dei bilanci consuntivi ma anche di quelli preventivi per il nuovo anno. Tra una pandemia non ancora lasciata alle spalle, una guerra insensata per la quale non sembra volersi trovare un accordo di pace e una grave crisi economica che vede forti rincari delle materie prime e dell’energia, e i picchi di inflazione mai così alta negli ultimi 20 anni, l’amministrazione di Canale Monterano cerca di razionalizzare al meglio le risorse economiche a disposizione. In un colloquio con il primo cittadino, Alessandro Bettarelli, sono stati anticipati i propositi realizzativi per l’anno a venire, tali da rendere Canale il più possibilmente vivibile per i cittadini. Il primo obiettivo sarà quello di neutralizzare l’esponenziale aumento dei costi energetici che affronta il Comune che, come per le famiglie, sono raddoppiati nel corso del secondo semestre 2022 e, a quanto sappiamo, non diminuiranno nel breve periodo. Questo avverrà, sia razionalizzandone ancor più l’uso, sia passando laddove possibile a tecnologie meno energivore.

Nel campo delle opere pubbliche, i primi giorni del nuovo anno vedranno chiudersi alcuni lavori, come la riqualificazione degli impianti sportivi di Fontana, la messa in sicurezza dell’ostello comunale e l’implementazione della pubblica illuminazione, ormai quasi completamente a led; parimenti si avvierà la realizzazione di altri progetti, quali come il rifacimento di via della Palombara, porta d’accesso a Monterano, i lavori sugli impianti sportivi di Montevirginio e la chiusura dei lavori per la creazione di un micro-asilo comunale. Previsti anche interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, tema tragicamente attuale, salvo poi lasciare ai Comuni i problemi quotidiani senza quei tanto declamati fondi che di rado approdano laddove servono.

Per gli artigiani e i commercianti l’amministrazione procederà con la terza annualità dei contributi derivanti dal “bando aree interne”, che porterà la cifra distribuita al totale previsto di 148mila euro. Nel campo del ciclo dei rifiuti prenderà avvio il nuovo affidamento del servizio di raccolta porta a porta, che sarà concepito sul principio che più si crea rifiuti, più si paga. Solita attenzione sarà data all’associazionismo e al volontariato canalese, che uscito dal periodo pandemico sta tornando a essere il volano del paese; consueta cura, poi, per le scuole e il sociale, per il quale torneranno il servizio civile dedicato ai ragazzi con meno di 28 anni, i piani di utilizzazione dei percettori di reddito di cittadinanza, che hanno fatto davvero bene nel 2022, così come i lavori di pubblica utilità e messa alla prova con il tribunale di Civitavecchia. Già instradato, inoltre, l’affidamento dei centri anziani comunali alle associazione di promozione sociale appositamente costituite a Canale e Montevirginio. Nel campo della cultura, infine, i primi giorni del nuovo anno saranno dedicati ai lavori di sistemazione dell’archivio storico comunale, a importanti studi su Monterano che saranno condotti nell’archivio “Altieri” e al 150° anniversario del paese. Il 13 gennaio di 150 anni fa, infatti, Canale Monterano prendeva ufficialmente tale denominazione e iniziava un percorso che, tra alti e bassi, l’avrebbe portata a essere il bel paese che è oggi. Prospettive che appaiono di buon auspicio perché sia davvero un buon anno per i canalesi.

Ludovica Di Pietrantonio