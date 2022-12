Dura decisione da parte di Vladimir Putin che dal 1 febbraio bloccherà le esportazioni di petrolio verso i Paesi che utilizzano il price cap. La mossa di Putin è la reazione dei paesi del G7, con l’Unione Europea e l’Australia di concordare un prezzo massimo di 60 dollari al barile per il greggio russo trasportato via mare in vigore dal 5 dicembre.