Angelo Pizzigallo: «La sfida? Mettere a terra tutto quanto impostato»

A chiusura d’anno il sindaco di Anguillara Sabazia annuncia le novità del 2023

Siamo giunti all’ultimo mese dell’anno che, in quanto tale, è solitamente momento di bilanci ma soprattutto di buoni propositi per l’anno che verrà. Ne abbiamo parlato con il primo cittadino di Anguillara Sabazia, chiedendogli cosa prevede l’agenda per Anguillara Sabazia nel 2023 e quali sono i propositi.

«Siamo alla vigilia del 2023 – racconta il sindaco Angelo Pizzigallo – il periodo dell’anno che metaforicamente rappresenta un confine: la fine dell’anno vecchio e l’inizio di uno nuovo; un momento in cui ci si ritrova a fare un bilancio dell’anno trascorso e nello stesso tempo ci si proietta in quello che verrà con progetti e buoni propositi.

La sfida del 2023 per l’amministrazione di Anguillara Sabazia sarà quella di mettere a terra tutto quanto impostato; l’attività degli amministratori e degli uffici in questi due anni è stato importante, un lavoro costante e continuo che ha riguardato l’intero territorio comunale.

Nonostante la crisi finanziaria legata agli effetti della pandemia, la crisi energetica e non da ultimo le preoccupazioni generate dalla guerra in Ucraina, non abbiamo aumentato le rette e le tariffe dei servizi alle famiglie.

Al termine di un anno particolarmente complicato e incerto sotto il profilo finanziario, sappiamo di consegnare alla città un bilancio sano e sostenibile sotto il profilo gestionale: frutto della capacità di tutta la macchina comunale e in particolare della ragioneria, di intuire, prevenire e programmare, ma anche del grande lavoro degli uffici nel reperimento di fondi e finanziamenti sovracomunali.

Il futuro, infatti, va affrontato con una visione non limitata all’oggi ma a lungo termine e con una chiara idea di futuro.

Il 2023 vedrà l’inizio della realizzazione della nuova viabilità in via Romana-largo dello Zodiaco e l’innovativo intervento di riforestazione urbana alle case popolari.

La realizzazione del parco giochi al “Giardino dei pescatori”, la ztl nel centro storico e l’installazione di telecamere di sicurezza in tutta la città.

Vedranno l’inizio lavori il progetto di collegamento del giardino dei pescatori all’anfiteatro “I soldati”, da troppo tempo ipotizzato e mai realizzato, per intensificare quell’impronta turistica della nostra città che quest’anno, grazie ai numerosi eventi culturali e alla fattiva collaborazione della proloco, rioni e delle diverse associazioni locali, è stata di alto livello e molto seguita dal pubblico.

Riusciremo a porre in essere la messa in sicurezza di tutte le scuole del territorio, compresa ancora via Verdi che, ricordo, questa amministrazione è riuscita a riaprire dopo due anni di chiusura forzata della precedente amministrazione, la ristrutturazione del teatro comunale e dell’ex consorzio agrario.

La viabilità della nostra città, pur lontana dalla piena soddisfazione collettiva, è nettamente migliorata rispetto al passato.

Continueremo, per questo, al rifacimento dei manti stradali con, per esempio, la messa in sicurezza di via della Mola Vecchia e strade limitrofe, di viale Poggio dei Pini, da troppo tempo trascurata, il completamento di tutte le strade di Ponton dell’Elce, il rifacimento di via dei Vignali e altre strade ancora.

Contiamo di affidare i lavori di riqualificazione della piscina comunale, chiusa dal 2011, la forestazione della Pineta di Martignano, da sempre oggetto di incendi.

Particolare impegno continuerà a essere posto ai servizi sociali, da sempre fiore all’occhiello della nostra città, che dopo l’ampliamento del “polo della disabilità” ci vedrà impegnati per la realizzazione del “Dopo di Noi”.

Il mio augurio è che queste festività portino in ogni casa tanta felicità e realizzino qualche sogno, in vista di un 2023 proficuo per tutti. E magari meno complicato degli ultimi tre anni che ci siamo lasciati alle spalle. Noi, e questa è la promessa, non ci fermeremo un giorno per accompagnare Anguillara Sabazia verso una nuova stagione, accogliente per tutti i turisti ma, prima ancora, un posto per i cittadini di Anguillara, vecchi e nuovi».

Marzia Onorato