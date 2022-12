Scuola, verso l’abbattimento delle barriere architettoniche

“Avevamo preso un impegno con docenti e studenti dei Licei “Visconti” e “Caetani” per abbattere barriere architettoniche dovute a vincoli storici ed architettonici, che non ci consentivano di costruire passerelle o pedane all’entrata delle scuole. Per questo abbiamo approvato in Consiglio metropolitano un emendamento per finanziare l’acquisto di due montascale cingolati, che consentiranno ai ragazzi disabili una mobilità più dignitosa eliminando ogni ostacolo per garantire a tutti il diritto allo studio. Voglio ringraziare gli studenti che hanno atteso con pazienza l’iter burocratico e i colleghi Delegati Cristina Michetelli e Rocco Ferraro che hanno sostenuto con forza questa iniziativa in Consiglio che ci ha consentito di accelerare i tempi di esecuzione dell’acquisto dei montascale”. Daniele Parrucci, Consigliere Delegato all’Edilizia scolastica CMRC