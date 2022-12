Bracciano, l’ultimo saluto a Massimo Di Vece

“La scomparsa di un collega è sempre un momento doloroso e di grande riflessione. La notizia della prematura dipartita del dipendente Massimo Di Vece, infermiere presso il pronto soccorso dell’ospedale Padre Pio di Bracciano, ha lasciato un grande vuoto in reparto e tra quanti lo hanno conosciuto e apprezzato come uomo e come professionista, dedito al suo lavoro che svolgeva con grande umanità e senso di abnegazione. Un punto di riferimento per i colleghi e volto amico dei pazienti che quotidianamente afferiscono al pronto soccorso di Bracciano. Proprio per questo il direttore dell’Unità Operativa di Emergenza della Asl Roma 4, il dottor Beniamino Susi, ha deciso di intitolare la sala d’attesa del pronto soccorso al ricordo di Massimo affinché il suo esempio rimanga vivo e faccia da guida a quanti continuano a lavorare in reparto e per le nuove leve” questo quanto dichiara la Asl Roma4.

La cerimonia di intitolazione è avvenuta lo scorso 22 dicembre alla presenza del direttore generale della Asl Roma4 Cristina Matranga e dei famigliari del dottor Di Vece.

La redazione de L’agone