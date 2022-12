Mattia (Pd): “Torna Laziosound, il programma per sostenere il talento e la creatività dei giovani del Lazio”

“Con la quarta edizione di LAZIOSound continuiamo a sostenere i giovani artisti under 35 e il settore musicale del Lazio attraverso contributi economici, interventi mirati, partnership ed attività di promozione. Ogni azione – Scouting, Recording, Touring, Live, Campus e Festival – è finalizzata a una specifica componente della filiera musicale oltre che direttamente agli artisti esordienti. I tre nuovi avvisi in scadenza il 25 gennaio, nello specifico, sono finalizzati a sostenere con contributi fino a 10 mila euro produzioni musicali e la promozione nazionale e internazionale di progetti dandone visibilità attraverso contenuti originali digitali; e ancora fino a 100 mila euro per l’organizzazione di festival. Un importantissima misura che sostiene tutto il comparto, considerandone non solo il lato artistico ma anche occupazionale, e che si inserisce in un quadro più complessivo di politiche rivolte ai giovani del Lazio che in questi anni abbiamo messo in campo trasversalmente per costruire una Regione sempre più al passo con i bisogni e i desideri delle nuove generazioni, i cittadini e le cittadine del presente e non solo del futuro” così in una nota Eleonora Mattia, Presidente IX Commissione Consiglio regionale del Lazio