“Bal de Noël”, per l’Italia c’è

L’attrice e imprenditrice Alessandra Monti ha rappresentato l’Italia al “Bal de Noël” che si è tenuto nei giorni scorsi a Montecarlo. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Princesse Charlène, si svolge da diversi anni nel Principato di Monaco per scopi benefici. Quest’anno l’iniziativa è stata dedicata all’Italia e ha avuto come tema “Italia Chic”.

Questa edizione del “Bal de Noël” nello spirito natalizio e sotto l’Alto Patrocinio di S.A.S Princesse Charlène, si è tenuto nella splendida Salle Belle Epoque dell’Hôtel Hermitage e ha celebrato la magia del Natale in un’atmosfera fantastica. Dopo quindici anni, questo evento molto internazionale è diventato un “must” del calendario monegasco. Ogni anno partecipano le persone più importanti di Monaco e anche molte persone di diverse nazionalità si recano a Monaco per trascorrere questa fantastica serata. Negli ultimi anni il “Bal de Noël” è stato legato a una diversa città del mondo o a un tema. Per il 2022 il tema è stato «Italia Chic». Per il design, il cibo, la moda, le auto di lusso, lo stile di vita e i luoghi magici in Italia, lo chic italiano è famoso in tutto il mondo. Come da tradizione c’è stata la tradizionale cena di Natale e la prestigiosa asta di Sotheby’s a favore della “Fondazione Princesse Charlène” che ha festeggiato i suoi 10 anni.

“Sono stata onorata di aver partecipato a questo evento e di aver rappresentato il mio paese”, ha detto l’attrice e imprenditrice Alessandra Monti, “In questo appuntamento è stato dato risalto alla moda e al cibo italiano. E’ stato un onore aver rivisto la Principessa Charlène, che non presenziava al ballo da diversi anni. Queste iniziative rimarcano l’importanza di aiutare le persone fragili. E in un periodo come questo è importante essere vicini alle persone che sono in difficoltà”.

Alessandra Monti, che alla carriera di attrice (“Incantesimo”, “Un posto tranquillo 2”, “Joe Petrosino” ed “Exodus”) ha aggiunto quella da imprenditrice nel settore del turismo, si prepara a festeggiare un Natale in famiglia, con le sue figlie Carolina, Ginevra e Lucrezia, e la mamma Rosalba. “Saremo a Roma”, conclude Alessandra Monti, “Sarà una festa piena di luce e colore, per augurare a tutte le persone che mi sono vicine un felice Natale e un meraviglioso anno nuovo pieno di serenità”.