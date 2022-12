Sguardi di MeMoria” ospita Edith Bruck

Questa mattina a Villa Altieri, museo storico e della memoria della Città metropolitana di Roma, è stata ospite Edith Bruck reduce dell’Olocausto e sopravvissuta alla deportazione nei campi di concentramento di Auschwitz, Dachau, Bergen-Belsen. Assieme a lei l’organizzatrice della mostra Deborah D’Auria.

“All’interno della mostra abbiamo voluto organizzare incontri con le scuole che hanno partecipato in massa per ascoltare Edith Bruck, una delle ultime sopravvissute alla Shoah. Per noi è stato un onore oltre che un piacere ospitare una donna che ha trascorso gran parte della sua vita a raccontare la terribile esperienza con la sua arte, gli scritti e portando la propria testimonianza presso scuole e università, per mantenere viva la memoria che vogliamo contribuire a mantenere viva. Anche la Città metropolitana di Roma, grazie soprattutto all’impegno del Sindaco Roberto Gualtieri, parteciperà ai viaggi della memoria con le scuole assieme a Roma Capitale.

L’orrore dello sterminio razziale che abbiamo raccontato con Edith Bruck, continua ad esistere anche oggi, in forme diverse ma pur sempre inaccettabili. La discriminazione verso gli immigrati, l’indifferenza verso i più deboli, l’intolleranza verso il diverso, le 50 guerre in tutto il mondo, sono tutte azioni orribili che oggi resistono in una società evoluta come la nostra. Per questo la Città metropolitana di Roma, attraverso progetti mirati con le scuole, aperti alla società, farà in modo di non interrompere il racconto della memoria ed educare al rispetto per il prossimo”. Così Tiziana Biolghini, Consigliera Delegata alla Cultura e Pari Opportunità della Città metropolitana di Roma