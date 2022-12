Scherma storica, a Roma successo per il Chambara

Domenica 18 dicembre si sono svolti a Roma i “Giochi Sportivi di Natale” e la prima tappa Under 18 di Scherma Storica. L’appuntamento, organizzato dal Nuovo Settore USAcli Armed Combat Sport in collaborazione con Accademia Romana d’Armi SSD, ha visto una nutrita partecipazione di atleti, tecnici, presidenti di società, del vicepresidente nazionale e presidente provinciale USAcli, Luca Serangeli e del presidente Regionale USAcli, Paolo Anedda.

Alla manifestazione era presente la società di Chanbara con uno stage e una gara di allenamento per introdurre la nuova disciplina nel settore. Un successo enorme con tantissimi atleti romani e campani uniti dalla voglia di fare sport insieme e condividere la propria passione, quella per la scherma storica e per il chambara, che hanno divertito ed emozionato anche il pubblico presente.

Un incontro tra occidente e oriente, una bellissima giornata di sport, fair play e inclusione, tra giovanissimi atleti delle due rispettive società, Accademia Romana d’Armi e Sport Chanbara.

Una giornata resa possibile anche grazie alla Federazione Sport Chanbara Italia, al direttore Tecnico Diego Falco, al Presidente Antonello Di Donato, e al Responsabile del Settore USAcli Armed Combat Sport Francesco Lodà, che hanno fortemente voluto questa bellissima giornata di condivisione tra due affascinanti discipline.