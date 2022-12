Bambino Gesù, D’Amato: “Straordinario intervento sulle gemelline di Catanzaro”

“Desidero rivolgere un ringraziamento all’equipe medica dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù per lo straordinario intervento in utero eseguito alla ventiquattresima settimana di gestazione su due gemelline calabresi. L’intervento si è reso necessario per scongiurare la sindrome da trasfusione feto fetale. E’ andato tutto bene e oggi le bambine sono tornate a casa a Catanzaro e potranno passare il loro primo natale tra l’affetto dei loro cari e questa è la notizia più bella. A mamma Gessica e papa Francesco un buon Natale a nome dell’intero Sistema sanitario regionale”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.