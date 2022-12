Enrico Capuano e la Tammurriatarock in concerto (il 21) a Roma

Sarà un concerto di Natale folk rock quello in programma mercoledì 21 dicembre, dalle ore 21.30, al Largo Venute di Roma. Enrico Capuano e la Tammurriatarock tornano di nuovo in scena al Largo Venue di via Biordo Michelotti 2 per uno speciale Christmas concert (ingresso 5 euro; info tel. 06 59875966). In apertura un concerto della cantautrice rock Dunia Molina.

Capuano presenterà per l’occasione i brani tratti dal suo ultimo album “Immaginarti ora” (Blond Records) e racconterà in musica i suoi primi 42 anni di carriera artistica tra tarantelle rock e le sue ballate folk n roll.

Enrico Capuano è dal 1982 considerato il capostipite del Folk Rock Italiano. Cantautore ribelle, anticonformista, cresciuto a pane, Clash e Deep Purple, tra concerti di Piazza e fratelli musicisti del Nuovo Canzoniere Italiano, studia sin da adolescente canto con Giovanna Marini. A 12 anni conduce “Folk in Lotta” nelle radio libere romane e ben presto collabora con E Zezi, Antonio Infantino, Marcello Colasurdo e Piero Brega, pionieri della Canzone Popolare. Nasce così la Tammurriata rock, un progetto artistico e una tendenza di vita che negli anni si è molto radicata nella musica italiana.

La fusione di generi, la contaminazione tra Rock e Folk per Capuano è inizialmente inconsapevole ed è il frutto delle sue esperienze di vita e di radici meticce. Alla base c’è il dissenso, una voce sempre fuori dal coro, dalla parte degli invisibili, dei precari, per questo Tammurriata rock rappresenta una fusione ideologica di folk e musica del popolo, il rock dell’evoluzione, quello alla Joe Strummer, non convenzionale, provocatorio e combattente.

Dopo una serie di vinili negli anni ‘80 pubblica nel 1993 il suo primo cd “Fai la cosa giusta”, seguito da “Onda d’urto” (1996, prodotto da Il Manifesto), “Lascia Che Sia” (2004, CNI) e “Fuori Dalla Stanza” (2008, prodotto da Franz Di Cioccio).

Nel 2001 Enrico Capuano fonda la sua etichetta discografica, la Blond Records, con la missione di promuovere musica di qualità, fuori dall’omologazione. Musica che Enrico Capuano e la sua band Tammurriata rock amano definire “Musica Biologica NO OGM”. Le collaborazioni, amicizie, incontri e avventure negli anni sono molteplici, tra i tour più importanti, quelli con Franz Di Cioccio (PFM), Luca Persico O Zulu (99 Posse), Eugenio Bennato, Piotta, Francesco Baccini e molti altri. Enrico Capuano è stato dal 2002 al 2014 il “padrino” delle band del Concerto del 1° Maggio a Roma di Piazza San Giovanni, calcando l’ambitissimo palco, sia in veste di cantante insieme alla Tammurriata rock, che in veste di presentatore.

Negli anni c’è un Restyling di band con elementi che portano un contributo forte e un sound ancora più innovativo al concetto di Tammurriata rock: l’affascinante rocker di origini italo-mediorientali Dunia Molina alla voce, che condivide a pieno il progetto e collabora nella composizione dei nuovi brani, il batterista Daniele Iacono, il bassista Roberto Lo Monaco, il chitarrista Giacomo Anselmi e il violinista Giuseppe Giannuzzi.

Numerosi i concerti all’estero, dall’Iraq a Cuba, dalla Germania al Lussemburgo, e soprattutto i live negli Stati Uniti d’America e in Canada, in locali come il Viper Room e nei club di Harlem, Seattle, Los Angeles, New Jersey, Reno e Montreal. Nel 2017 dopo un fermo forzato Enrico Capuano riprende il tour ed esce il CD “Viva”, un Grande inno alla vita, alla musica e al pensiero critico. Il suo ultimo album è “Immaginarti ora”, che contiene l’omonimo brano, un fermo immagine, dove passato e futuro si incontrano in un presente che sembra sospeso.