Bracciano. Il Vian non si ferma, neanche d’estate

Quando le aule si svuotano, i corridoi diventano più silenziosi e il ritmo delle lezioni si interrompe, potrebbe sembrare che il Vian vada in pausa. In realtà, dietro le porte chiuse delle classi, negli uffici e nelle stanze della dirigenza, il lavoro continua.

Dietro ogni nuovo anno scolastico c’è un lavoro complesso, articolato e spesso poco visibile. È un lavoro di squadra che coinvolge docenti, personale amministrativo, dirigente scolastico staff di presidenza e figure di sistema. Per i docenti, l’estate non è soltanto il tempo del riposo dopo un anno scolastico intenso. È anche un periodo di riflessione, verifica, progettazione e formazione. La conclusione delle attività didattiche di un anno scolastico offre l’opportunità di rileggere il percorso svolto, valutare ciò che ha funzionato e individuare gli aspetti da migliorare. Al Vian ci confrontiamo con il mondo che cambia rapidamente. Le competenze richieste agli studenti non sono soltanto disciplinari: diventano sempre più centrali le competenze chiave europee: la capacità di collaborare, comunicare, risolvere problemi, utilizzare consapevolmente le tecnologie, orientarsi nelle scelte future e affrontare con spirito critico una realtà complessa. L’estate diventa così un tempo prezioso per aggiornare la programmazione, predisporre materiali, rivedere percorsi e condividere idee. È il momento in cui le esperienze dell’anno appena concluso si trasformano in nuove possibilità. Nei mesi estivi ripensiamo e (ri)organizziamo molte delle attività che caratterizzeranno il nuovo anno scolastico: progetti, percorsi FSL, attività di orientamento, iniziative culturali, sportive e laboratoriali. Ogni scelta deve tenere conto dei bisogni degli studenti, delle risorse disponibili, delle competenze professionali presenti nel nostro istituto e delle opportunità offerte dal territorio.

Se il lavoro dei docenti è spesso riconoscibile attraverso le attività didattiche, quello delle segreterie è più discreto, ma altrettanto indispensabile. Durante l’estate i nostri uffici continuano a svolgere una quantità significativa di attività documentali, procedurali; comunicazioni, acquisti, contratti, rapporti con enti e fornitori.

Il personale amministrativo rappresenta una componente fondamentale della macchina organizzativa del Vian. Un lavoro back office, che costituisce la base concreta sulla quale poggia l’intera organizzazione.

Al centro di questa complessa macchina organizzativa si colloca il dirigente scolastico, chiamato a garantire il funzionamento complessivo dell’istituzione e a orientarne le scelte. Anche per la DS Lolli, l’estate rappresenta un periodo di intensa attività. La pausa dalle lezioni consente, per alcuni aspetti, di concentrarsi ancora maggiormente sulla pianificazione strategica, sulla gestione delle risorse e sulla preparazione del nuovo anno. Lucia Lolli lavora insieme al proprio staff per definire priorità, coordinare attività, monitorare i progetti, organizzare tempi e spazi, affrontare le diverse esigenze del Vian e predisporre le condizioni necessarie per una ripartenza efficace. L’organizzazione di un nuovo anno scolastico richiede una vera e propria regia. Non basta stabilire una data per l’inizio delle lezioni. Occorre predisporre orari, classi, spazi, laboratori, attività, progetti, servizi e procedure. Occorre coordinare persone e risorse, prevedere esigenze e imprevisti, verificare che ogni tassello sia al proprio posto. L’estate è il tempo in cui si possono immaginare nuovi progetti, ripensare gli ambienti di apprendimento. Quando a settembre le porte delle nostre sedi di Bracciano e Anguillara si riapriranno, molte di queste attività saranno già state svolte. Il nuovo anno sembrerà iniziare in quel momento, ma in realtà sarà il risultato di settimane e mesi di lavoro. E il prossimo anno sarà un anno davvero speciale! Non anticipiamo niente ma restate sintonizzati!

Il Vian non si ferma. Neanche d’estate. #vienialvian!

Cristina Carosi