Anguillara, verso l’ospedale di Comunità

Il 19 dicembre il Direttore Generale della Asl Roma 4 Cristina Matranga, e il sindaco di Anguillara Angelo Pizzigallo, hanno stipulato l’atto notarile di concessione del diritto di superficie relativo all’area su cui verrà realizzato l’Ospedale di Comunità, uno dei quattro previsti sul territorio della Asl Roma 4.

“Con la firma di questo atto anche per il distretto 3 inizia un nuovo capitolo. La rete dell’assistenza territoriale del territorio si andrà a potenziare ed arricchire di nuovi servizi calibrati sui bisogni di cura degli utenti. Anche in questo caso la sinergia e la collaborazione con l’istituzione locale è stata fondamentale e per questo ringrazio il sindaco Pizzagallo per averci concesso l’area su cui realizzare la nuova struttura sanitaria” ha dichiarato il direttore generale della Asl Roma4 Cristina Matranga.

Lieto di essere stato parte attiva nel processo di miglioramento dell’assistenza sanitaria del suo territorio, si è detto il sindaco Pizzagallo che ha così commentato: “Quanto firmato oggi è un atto di fondamentale importanza per Anguillara. Un momento storico che pone il territorio al centro del progetto sanitario della Asl con un ospedale di Comunità, frutto dei finanziamenti messi a disposizione dal PNRR. Ringrazio per questo lo straordinario impegno del Direttore Generale Cristina Matranga”.

Quello di Anguillara è uno dei quattro Ospedali di Comunità che verranno realizzati sul territorio della Asl Roma 4 e sarà una struttura dove troveranno accoglienza tutti quei pazienti che, seppur in condizioni non critiche, hanno comunque bisogno di un’assistenza mirata e continua. Il 27 dicembre alle ore 10 si svolgerà la cerimonia di consegna dell’area.