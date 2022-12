Minnucci candidato per D’Amato

“Oggi ad Anguillara Sabazia alle ore 18:30 all’ex Consorzio Agrario in Via Anguillarese 145, in zona stazione inizia la mia partita per le elezioni regionali 2023, una battaglia che farò al fianco di Erica Battaglia e a sostegno della candidatura a presidente di Alessio D’Amato, un sostegno convintissimo, per il lavoro straordinario che Alessio ha compiuto in questi anni e per dare continuità all’esperienza di governo del centrosinistra che ha saputo rimettere in piedi ed in cammino la Regione dopo le macerie della destra. Il mio impegno è quindi per una battaglia difficile ma alla nostra portata, per portare come sempre la voce del territorio in Regione. Vi aspetto per iniziare insieme un nuovo e ancor più appassionante cammino.” lo dichiara in una nota il consigliere regionale Emiliano Minnucci.