Minnucci e il riconoscimento per il lavoro della Asl Roma 4

“Secondo i risultati dell’Osservatorio sull’integrazione socio-sanitaria presentati oggi dall’Agenas e Federsanità – Confederazione Federsanità Anci regionali la ASL Roma 4 è tra le prime tre realtà che si sono distinte per le migliori esperienze di integrazione tra assistenza sociale e sanitaria in Italia. Si tratta di un traguardo straordinario se si guarda indietro a 10 anni fa quando su questo territorio di parlava di chiudere strutture. E’ un risultato che inorgoglisce e deve spronare a raggiungere nuovi obiettivi e a lavorare con maggior forza sulle criticità ancora presenti. Un plauso lo voglio rivolgere alla professionalità e all’impegno di tutto il personale, sanitario e amministrativo della ASL Roma 4 ed al management guidato dalla direttrice Cristina Matranga; un ringraziamento, doveroso, anche al grande lavoro dell’assessorato regionale alla sanità ed integrazione Socio-Sanitaria nella persona di Alessio D’Amato” lo dichiara in una nota il Consigliere Regionale Emiliano Minnucci