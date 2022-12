Libri, ad Anguillara Sabazia la presentazione di un liceo… fuori dalle righe

Nell’entusiasmante realtà e nell’atmosfera natalizia dello spazio “Porta del Parco” di Anguillara, l’11 dicembre un folto pubblico multi-generazionale ha seguito la presentazione del libro “Il Liceo Impazzito”, Rossini editore, della scrittrice esordiente Irene Esters.

La relatrice, editor e attrice Alba Grazioli, ha coinvolto l’autrice in una lettura molto spiritosa di alcuni passaggi del libro, che ha non solo divertito, ma anche fatto riflettere gli spettatori sulla tragicommedia umana nell’ambito dell’intelligenza-deficienza artificiale in generale, e nel liceo “Socrate Luxemburg”, nello specifico.

La trama principale del libro si ispira all’assurda e confusa realtà attuale e recente di alcuni personaggi del fittizio liceo, tra cui spiccano la professoressa Forbezia, il professor Logodogmaretorico, il professor Erresu, la professoressa Coretta Giusti e soprattutto la professoressa Anonima X., verbalizzante inufficiale del dramma.

Irene Esters è d’origine tedesca, più specificamente renana, ormai “italianizzata”, e grande conoscitrice dell’amministrazione pubblica del nostro Paese in quanto da decenni docente di lingue straniere in istituti e licei statali di diverso genere.

Vista l’affluenza alla presentazione, l’attento interesse e l’ilarità del pubblico, sono previste letture del libro anche in altre località circumlacuali.

L’agone nuovo, presente alla presentazione ringrazia l’autrice e augura tanti e meritati successi.

Claudio Colantuono

Redattore L’agone