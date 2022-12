A Ciampino fine settimana… prenatalizio

Dopo la splendida inaugurazione del Villaggio Natalizio ed il grande successo dell’iniziativa per le scuole “I bambini incontrano Babbo Natale” prosegue la magia del Natale a Ciampino. Questo weekend a Largo Martin Luther King continua l’intrattenimento per i più piccoli, curato dal gruppo Roma, immancabile la “casa di Babbo Natale”, dove ricevere un ricordo di Babbo Natale.

Sabato e Domenica dalle 17:30 alle 19:30 grande musica: Sabato la musica di Michele Amadori, compositore dell’ultimo corto di animazione “Nel mare ci sono i coccodrilli”, vincitore del Giffoni Film Festival. Domenica sarà la volta di Lorenzo Coccia, in arte Ellency, giovane talento diplomato in UK in pop music e laureato in vocal coaching, che ha rappresentato l’Italia al Festival ICS in Corea del Sud.

L’evento è promosso dal Comune di Ciampino, dall’Unione nazionale organizzatori eventi e dall’agenzia Isabel Zolli Promotion.