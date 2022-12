Alle viste c’è “Ariccia da Amare”

Ariccia si prepara a vivere al meglio il periodo natalizio e i primi mesi del nuovo anno con la versione invernale della kermesse “Ariccia da Amare” con un ricco cartellone di eventi. Si parte domani, 8 dicembre, con le celebrazioni per la festa della Madonna di Galloro per terminare domenica 5 febbraio con una cena al buio nella splendida cornice di Palazzo Chigi. Anche quest’inverno quindi, la Città si animerà con appuntamenti culturali, musicali, teatrali, sociali in grado di regalare ai cittadini e agli ospiti momenti di svago e divertimento. Numerose le associazioni coinvolte nel programma che hanno permesso all’Amministrazione Comunale presentare un programma denso e variegato per grand e piccoli.

“Esprimo grande soddisfazione – ha commentato il Sindaco di Ariccia Gianluca Staccoli – per il calendario degli eventi di “Ariccia da Amare – Winter is coming” che prende il via domani con uno degli appuntamenti, la festa della Madonna di Galloro, che segnano l’inizio del magico periodo natalizio. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione di questo cartellone di eventi e a quanti, nel corso dei prossimi mesi, realizzeranno i singoli appuntamenti. Un ringraziamento particolare va alle consigliere delegate Anita Luciano e Irene Falcone, che hanno speso tempo ed energie per portare a casa un programma ricco e che riuscirà, ne sono certo, ad accontentare tutti”.

Hanno contribuito alla realizzazione del cartellone “Ariccia da Amare – Winter is coming”:

Confraternita della Madonna di Galloro; Amici per Caso Aps; Archeoclub Aricino-Nemorense Aps; Il flauto magico A.C.; Barbara Regina e gli studenti dell’Istituto Volterra; Turist’Arte Aps; Arteidea Eventi e Servizi; Accademia Musicale Ariccina; Istituto Superiore di Danza e Cultura; La Terzina; Insane Team ASD Ariccia; Start Aps.