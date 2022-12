Protocollo d’intesa fra municipio V e Coni Lazio

Firmato il protocollo d’intesa tra CONI Lazio e Municipio Roma V. Un’intesa fortemente voluta da entrambe le parti per dare propulsione alle tante realtà sportive presenti sul vasgto territorio del Municipio, per dare nuova vita alle strutture impiantistiche abbandonate, coinvolgere in una rete d’intenti le associazioni sportive del Municipio e sviluppare iniziative di promozione sportiva.

Grazie al CONI Lazio e al Presidente del Municipio V Mauro Caliste nel territorio si svilupperà una nuova idea di #Sport più inclusivo e alla portata di tutti.