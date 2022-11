Città metropolitana al convegno “Per una parità condivisa”

Questa mattina Città metropolitana di Roma è intervenuta al convegno “Per una parità condivisa” organizzato dall’Anci Lazio che ha presentato il Protocollo d’intesa tra Regione e Anci Lazio sulla parità di genere nell’amministrazione pubblica.

“Ci sono ancora molte difficoltà da superare, questo protocollo sicuramente aiuta ad agevolare un percorso ancora lungo sulla parità di genere soprattutto nelle amministrazioni pubbliche. La nuova amministrazione, guidata dal Sindaco Roberto Gualtieri, ha già iniziato questo percorso con la nuova riorganizzazione dei dirigenti che ha ristabilito un equilibrio non solo di genere ma sulle competenze e sull’attitudine personale. Per quanto riguarda la delega alle Pari opportunità, la Città metropolitana di Roma ha già avviato un lavoro di rete con associazioni e operatori del terzo settore che rivoluzionerà il modus operandi di tutti i Comuni dell’area metropolitana di Roma sulle politiche attive nel sociale e soprattutto darà spunto per un cambio culturale di approccio alla parità di genere”.

Tiziana Biolghini, Consigliera Delegata Pari Opportunità CMRC

Hanno partecipato al Convegno, il Presidente dell’Anci Lazio, Riccardo Varone, l’Assessora agli EELL Regione Lazio, Valentina Corrado, la Presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Lazio Eleonora Mattia, la Delegata alla Cultura Anci Lazio, Luisa Piacentini, la Consigliera Pari Opportunità CMRC Gianna Baldoni e la Consigliera Pari Opportunità Giulia De Santis.