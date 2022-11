Festival Nazionale delle Università, Chiulli: «Un’opportunità per costruire la classe dirigente del futuro»

‘’Open Innovation per la sostenibilità’’ è il titolo del panel tenutosi nel corso del Festival Nazionale delle Università che si sta tenendo alla Link Campus University di Roma.

Moderati da Alessandro Marchetti (Giornalista Rai News 24), sono intervenuti Raffaele Chiulli (Presidente e Fondatore SAFE), Luigi Melica (Professore Ordinario di Diritto Pubblico Comparato, Università del Salento), Sandra Damijan (Ricercatrice Facoltà di Economia, Università di Lubiana) e Rita Casalini (Responsabile Open Innovation Gruppo FS).

Il Festival delle Università, secondo Chiulli «deve mettere a fattor comune le conoscenze e le competenze di imprese, istituzioni, docenti e discenti. Viviamo, infatti, in un contesto volatile, incerto, complesso e ambiguo; questo significa che ci troviamo davanti a grandi trasformazioni digitali ed energetiche.

Bisogna dare a questa generazione di studenti digitali la cassetta degli attrezzi necessaria per affrontare le sfide che ci si pongono davanti: hanno bisogno di conoscenza, competenza e saper fare.

Come SAFE – ha proseguito Chiulli – siamo felici di partecipare a questo Festival, non solo per identificare i talenti, ma soprattutto per fare in modo che questi diventino la classe dirigente del futuro in un momento così complesso, ma anche pieno di opportunità».