Anche Panunzi (Pd) plaude per la “mola” di Oriolo Romano

Riceviamo e pubblichiamo – Quando la politica funziona: oggi (ieri, nda) era in calendario l’ultima seduta in Regione della Commissione Ambiente, ultimo passaggio necessario per l’istituzione del Monumento Naturale del Parco della Mola. Data la fine della legislatura regionale, non ne sono previste altre. Senza questo passaggio, l’iter del Monumento si sarebbe arenato. Ebbene, grazie a un profondo lavoro di coordinamento politico svolto dal Consigliere Enrico Panunzi, con cui sono stato in contatto ogni giorno più volte al giorno, ci siamo riusciti: oggi la Commissione ha votato all’unanimità lo schema di decreto che rende ufficiale il Monumento. Ora manca davvero solo l’ultimo atto, la firma del Presidente, che ci aspettiamo in tempi stretti!

Un ringraziamento davvero infinito a Regione Lazio, in tutte le sue varie articolazioni politiche e amministrative: un’idea che avevamo elaborato in campagna elettorale, su cui siamo ufficialmente partiti a maggio scorso, in appena 7 mesi arriva a un passo dal traguardo grazie a un lavoro di squadra di altissima qualità.

Ancora grazie per l’enorme impegno al Consigliere Panunzi: spesso passiamo giornate in cui non facciamo altro che prendercela con la politica, oggi invece abbiamo avuto una dimostrazione diretta che la politica può essere decisiva e può davvero cambiare le cose.

Ovviamente, senza i nostri uffici e senza la condivisione con la nostra Università Agraria, non ce l’avremmo fatta!

Dopo un periodo complicato per la nostra Mola, oggi siamo davvero a un passo dall’avvio di un grande percorso di rilancio! Che dovrà avere tutta la comunità come protagonista!

In attesa dell’ultima firma, prepariamoci: il 2023 sarà l’anno del Parco della Mola!