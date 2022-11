In piazza per la pace

Scopo della manifestazione è quello di chiedere un cessate il fuoco per il conflitto in Ucraina e per tutte le guerre attualmente in corso nel mondo

In migliaia sono scesi in piazza e si sono radunati per la pace. A invocare il cessate il fuoco la società civile, per la manifestazione nazionale apartitica promossa da alcune reti del movimento per la pace: Rete italiana pace e disarmo, Campagna Sbilanciamoci!, AOI (Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale), #StopTheWarNow. La manifestazione si è conclusa alle “Siamo più di centomila”, hanno comunicato gli organizzatori della manifestazione. L’evento non ha avuto simboli di partito ma ci sono state le adesioni dei sindacati e di diverse associazioni: Cgil, Cisl e Uil ad Emergency, la Comunità di Sant’ Egidio, Libera e tante altre.

A Roma un gruppo di lavoratori ucraini si è unito al corteo romano per la pace intonando l’inno nazionale e sostenendo uno striscione a sostegno del governo di Kiev.