Serata speciale col Coro Polifonico di Bracciano

Grazie alla disponibilità del parroco don Fernando Cruz si è tenuto ieri sera nella Chiesa SS. Salvatore di Bracciano il concerto per il 30° anniversario della nascita dell’Associazione musicale “Coro Polifonico di Bracciano”. Serata speciale che ha visto coinvolte per la circostanza, denominata “Centovocincoro”, la Corale Polifonica di Grottaferrata, la Corale di G.B. Martini di Colleferro e la Nuova Corale di Marano Equo.

Insieme hanno reso la serata unica e interessante. I primi tre brani del programma, tratti da opere di Harold Arlen, Astor Piazzolla e di John Legend, sono stati eseguiti dal solo Coro Polifonico di Bracciano; gli altri dieci, di Giacomo Rossini, Autori Vari, Astor Piazzolla, Giuseppe Verdi e Armando Trovajoli, sono stati eseguiti insieme.

I presenti, che erano numerosi, hanno applaudito più volte sia per la scelta dei brani eseguiti sia per la bravura dei coristi, che insieme hanno saputo attrarre l’attenzione del pubblico. Naturalmente non sono mancati gli applausi, meritati, rivolti ai maestri Massimo di Biagio, Martina Paciotti e Andrea Bosso ai quali va riconosciuto il merito di aver saputo coordinare e guidare un gruppo così numeroso.

Personalmente ne sono uscito gratificato e ancora una volta credo che queste esperienze, se pur brevi, fanno riflettere sui tanti perché della nostra, a volte travagliata, esistenza umana. La cultura e l’arte sono il sale della vita e aiutano a cancellare in noi il nulla che spesso ci assale nella nostra difficile quotidianità, come è successo in questi anni di Covid; sta a noi saperci adoperare cogliendone le tante occasioni per non cadere nella indifferenza e nella noia. Grazie.

Franco Marzo