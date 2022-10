BAsket, a Ladispoli il 1°memorial “Marina Di Giallorenzo”

Martedì 1 novembre al PalaSorbo di Ladispoli (via delle Primule) va in scena il 1°Memorial “Marina Di Giallorenzo” per squadre femminili under 13.

Partecipano il BkL Basket Città di Ladispoli, A.S.D. Polys-Sportiva 19 / Stella Azzurra Roma, La Salle Associazione Polisportiva e le Frecce Romane Basket Femminile, che si Affronteranno in un quadrangolare con girone all’Italiana, per schierarsi A Fianco del Salotto Rosa in una Iniziativa a Scopo Sociale.

Il “Salotto Rosa ” è un’associazione che si occupa del femminile , al Fianco delle Donne che si ammalano di cancro al seno e non solo.