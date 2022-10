Regione Lazio, la settimana griffata Emiliano Minnucci

Formazione. 10 mln/€ investiti per colmare il gap di competenze nelle filiere dell’edilizia, del digitale e del turismo rivolti a disoccupati e inoccupati da formare per un loro inserimento lavorativo, aumentandone le competenze e promuovendo l’occupabilità.

Sicurezza. Oltre 2 mln/€ per la sicurezza nei Comuni del Lazio. Di questi, 1,3 milioni di euro verranno utilizzati per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza, acquisizione e gestione delle informazioni e riqualificazione delle aree degradate; 700mila euro per la riqualificazione e il recupero di locali sottratti alla criminalità organizzata e 50mila euro saranno destinati al patto per la sicurezza nel Reatino.

Tevere. 2 mln/€ stanziati dalla Regione Lazio per avviare un piano straordinario di manutenzione delle banchine del Tevere nei tratti urbani al fine di renderle pulite, accessibili e messe in sicurezza.

SavetheDate. Proseguono le presentazioni della legge regionale per lo sviluppo dell’#EtruriaMeridionale. Questo sabato, 29 ottobre alle ore 17 presso l’Aula Consiliare di Trevignano Romano, ne discuteremo insieme all’amministrazione comunale e alla comunità locale.