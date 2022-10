Apprendere, camminare, scoprire il Molise col turismo scolastico e dei cammini

In questa prima fase del progetto sul turismo scolastico, il Convegno avvia il processo di approfondimento del percorso formativo per una nuova didattica del turismo che coinvolgerà studenti ed insegnanti delle scuole molisane. Aprirà la seduta una breve ed esaustiva presentazione del progetto di turismo scolastico nel Molise. Seguirà una tavola rotonda con interventi di studiosi ed esperti nella conoscenza del territorio e si aprirà un dibattito su una prospettiva di sviluppo turistico nel Molise, sulla qualità delle risorse disponibili, sulla tutela e valorizzazione del territorio, sulla predisposizione all’accoglienza, sul valore identitario della regione e sull’orgoglio di essere molisani.

Nella fase successiva al convegno, si riapriranno le iscrizioni alle scuole per partecipare al Festival del turismo scolastico e dei cammini nel Molise. L’obiettivo precipuo del progetto è la valorizzazione di beni storico-artistici ed ambientali molisani, anche meno conosciuti, attraverso la competizione tra studenti di scuole dell’intera regione. I partecipanti, con la supervisione dei docenti referenti, potranno presentare al concorso dei lavori suddivisi in due categorie a seconda del grado di scuola: viaggi d’istruzione effettuati o da effettuare sul territorio regionale. Verranno, poi, premiate le tre classi finaliste per ciascuna categoria nel mese di ottobre del prossimo anno.

PROGRAMMA

Mattina (Ore 09,00 – 13,00)

Saluti istituzionali:

Vincenzo Cotugno – Assessore regionale al Turismo

Presentazione del progetto

Dirigente I.I.S.S. “L.Pilla” – Scuola Polo del progetto

Antonio Giannandrea – Coordinatore del progetto

TAVOLA ROTONDA

Chairman:

Mario Ialenti – Presidente Ass. “Molise Domani”

Il turismo del cammino

Giovanni Germano – Promotore “Cammina Molise”

Paesi e paesaggio: quale turismo nelle aree interne?

Rossano Pazzagli – Docente di storia del territorio e dell’ambiente – Università del Molise

La didattica museale nel Molise

Davide Delfino – Direzione Regionale Musei Molise (MiBACT)

Educazione ambientale per la biodiversità del Molise

Nicola Prozzo – Docente di Educazione ambientale – Università del Molise

Qualità del turismo e qualità del territorio

Luciano De Bonis – Presidente dei Corsi di laurea in Scienze Turistiche e Beni Culturali – Università del Molise

Come facilitare la creazione dell’orgoglio del luogo (PoP-Pride of Place)

Fridanna Maricchiolo – Docente di Psicologia Sociale – Università di Roma3

Interventi a richiesta di studenti ed insegnanti presenti in sala e on line.