Service “letture e supporto dei malati allettati”

Ogni venerdì pomeriggio, Elisa Pezone, proponente del Service, coadiuvata dalle preziosissime collaborazioni di Gloriana Anselmi e Patrzia Bellesi, socie entrambe del club Lions Bracciano, Anguillara e Monti Sabatini, presso la RSA di Manziana svolgono Letture ad alta voce per gli ospiti della struttura, che variano da brani tratti da libri come “Io speriamo che me le cavo”, a Dante, agli stornelli romaneschi, a barzellette.

Questi incontri riscuotono un grande interesse e partecipazione degli ospiti della RSA, che attendono con gioia le nostre visite settimanali, ricambiando con la loro simpatia e spesso allietandoci loro stessi, improvvisando per noi intermezzi canori di una ospite, racconti di vita e di esperienze vissute. La settimana scorsa abbiamo giocato a tombola, mettendo a loro disposizione dei premi donati da noi tre del gruppo. Ciò che noi portiamo, è pienamente ricambiato con la condivisione della loro gratitudine.

Questo progetto si sta svolgendo anche grazie all’interessamento del socio Lucio Perna, Direttore sanitario della RSA.

Il messaggio che questo service vuole lanciare, è quello d’incentivare la presenza presso questa e altre strutture, di volontari che possano essere ambasciatori di serenità, ascolto, presenza e supporto morale a tutti gli ospiti che spesse volte possono soffrire di solitudine e melanconia.