A proposito di sostenibilità, talento e innovazione

Si svolgerà martedì 25 ottobre la Cerimonia di Chiusura della XXIII edizione del Master SAFE in “Gestione delle Risorse Energetiche”, occasione di dialogo e condivisione tra le imprese partner del Master SAFE sulle tematiche più interessanti ed attuali del settore energetico-ambientale.

La Cerimonia ospiterà il talk “Embracing Metamorphosis: Talents & Sustainability”, in cui si discuterà degli effetti e delle trasformazioni provocate dalle sfide ambientali, dalla pandemia e dalla crisi geopolitica ed energetica, che hanno ridisegnato le relazioni tra persone, aziende e società.

Il dibattito vedrà la partecipazione di Ulf Berg, Entrepreneur & Board Member – Climeworks, in precedenza ai vertici di numerose aziende internazionali, Guido Stratta, Direttore People & Organization – Enel, che dialogheranno con Raffaele Chiulli, Presidente – SAFE, sulle principali sfide che le imprese energetiche dovranno affrontare per rispondere alle evoluzioni in corso.

Il processo di decarbonizzazione rappresenta una grande opportunità per modernizzare e rilanciare l’economia, rivitalizzare il comparto industriale, sfruttare le potenzialità delle tecnologie digitali ed assicurare una crescita sostenibile con visione a lungo termine.

Le nuove generazioni devono farsi promotori di questo cambiamento, affinché talenti con competenze, esperienze e sensibilità diverse possano collaborare in modo costruttivo verso la sostenibilità.

Le imprese giocano un ruolo altrettanto fondamentale in questa metamorfosi: la gestione del talento, la sua valorizzazione, la spinta costante all’innovazione e al riconoscimento individuale e collettivo sono alcune delle sfide più attuali in cui sono coinvolte.

In occasione della Cerimonia, inoltre, saranno consegnati i riconoscimenti alle aziende che hanno collaborato con SAFE alla realizzazione dei Project Work: Acea, Edelweiss, Edison, ERG, Illumia e Iren. Inoltre, saranno conferiti i SAFE Awards 2022 ad alcune rilevanti personalità del settore energetico e non solo, tra cui: Salvatore Bernabei, Amministratore Delegato – Enel Green Power, Nicola Lanzetta, Direttore Italia – Enel e Paolo Petrecca – Direttore Rai News 24.